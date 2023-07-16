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تركيا: ندعم توسع حلف "الناتو" من أجل الاستقرار

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تركيا: ندعم توسع حلف
Legion-Media
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أعلنت إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا تدعم توسع حلف "الناتو" ليس ضد أي دولة محددة، ولكن لضمان الاستقرار.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، "تركيا تؤيد التوسع الجغرافي لحلف "الناتو" ولكن ليس ضد أي دولة محددة".

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وأشار إلى أن توسيع الحلف هو "مفتاح السلام والاستقرار على المدى الطويل".

وأعلن أردوغان، في وقت سابق، أن القرار النهائي لقبول انضمام السويد في "الناتو" يعود للبرلمان، الذي "يمثل الإرادة الوطنية والمرجعية التي توافق على بروتوكولات الانضمام".

المصدر: RT

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