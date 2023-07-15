السويد.. شاب من أصل سوري يكشف أسباب عدم قيامه بإحراق نسخ من التوراة والإنجيل

أكد الشاب من أصل سوري والمقيم بالسويد أحمد علوش أن إعلانه نية حرقه التوراة والإنجيل كان للفت الانتباه لحادثة حرق القرآن في البلاد مؤخرا وخطورة حرق الكتب المقدسة على السلام الأهلي.

هذا وقد تراجع الشاب علوش، 32 عاما، والمقيم في السويد عن خطته لحرق نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل أمام السفارة الإسرائيلية في السويد، اليوم السبت.

وقال إن إعلانه هذه الخطوة، وطلب الإذن من السلطات السويدية للقيام بها، كان مجرد محاولة للفت الانتباه إلى حادثة حرق القرآن في البلاد مؤخرا، عندما أقدم مهاجر عراقي على حرق مصحف خارج مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، ومدى خطورة حرق الكتب المقدسة على السلام الأهلي".

🎖️تراجع أحمد علوش عن حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في السويد وقال :

إن الإسلام يحترم جميع الأنبياء والأديان السماوية pic.twitter.com/eEkCXUAKWc — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) July 15, 2023

وأضاف بعد وصوله إلى محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة ستوكهولم حاملا نسخة من القرآن فقط: "إن حرق الكتب المقدسة محرّم في القرآن، ولا يجب أن يفعل ذلك أي أحد. "وقد أردت تبيان حدود حرية التعبير التي تجب مراعاتها".

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة السويدية أنها وافقت على طلب عقد تجمُّع حاشد خارج سفارة إسرائيل في ستوكهولم في 15 يوليو.

المصدر: وكالات