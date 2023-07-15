مخرج فيلم "تايتانيك" يحسم الجدل حول عزمه صنع فيلم عن مأساة غواصة "تيتان" الغارقة

نفى المخرج السينمائي الأمريكي جيمس كاميرون، مبتكر فيلم "تايتانيك"، صحة الشائعات التي تدعي مشاركته في مناقشات حول إنتاج فيلم يتناول غرق غواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي.

وكتب كاميرون عبر "تويتر": "أنا لست مشاركا في أي مناقشات لإنتاج فيلم عن غواصة "تيتان" التابعة لشركة "أوشن غيت" كما أنني لن أشارك أبدا".

وأضاف كاميرون "أنه في العادة لا يعلق على الشائعات التي تنتشر عنه في وسائل الإعلام، لكنه هذه المرة يرى ضرورة القيام بذلك".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تتم مناقشة إمكانية إنتاج مسلسل يتناول قصة غواصة "تيتان" الغارقة، مشيرة إلى أنه ينظر إلى كاميرون على أنه المنافس الرئيس لإخراج الفيلم.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be. — James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023

واختفى طاقم الغواصة السياحية "تيتان" في 18 يونيو أثناء نزولها إلى حطام السفينة "تيتانيك"، حيث تناقلت وسائل الإعلام ما ذكرته شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة في بيانها باعتقادها أن الركاب الموجودين فيها قد لقوا حتفهم في الحادثة، فيما كان على متنها رئيس الشركة المنظمة للرحلة، ستوكتون راش، والمليونير شاهزادا داود، 48 عاما، من أصل باكستاني وابنه سليمان داوود، 19 عاما، فضلا عن الملياردير البريطاني، هاميش هاردينغ، 58 عاما المقيم في دبي والمستكشف الفرنسي، بول هنري نارجوليه، 77 عاما.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي في بيان، يوم الأربعاء 28 يونيو، عن العثور على الجثث المحتملة لضحايا غواصة "تيتان" التي غرقت في المحيط الأطلسي خلال الرحلة السياحية إلى حطام سفينة "تيتانيك".

المصدر: نوفوستي