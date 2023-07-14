خامنئي يعزي حسن نصر الله بوفاة علامة كبير

بعث المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، رسالة تعزية إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بوفاة الشيخ العلامة عفيف النابلسي.

وقال خامنئي في رسالة التعزية: "أقدم التعازي برحيل العالم المجاهد، سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عفيف النابلسي، إلى ذويه الأكارم وإلى كافة المجاهدين في لبنان وفلسطين، وأسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة له، وادعو الله لكم بالسلامة والتوفيق والمزيد من الرفعة".

يذكر أن الشيخ عفيف النابلسي كان من الوجوه العلمائية البارزة في لبنان ومن الأنصار البارزين للمقاومة الإسلامية ضد إسرائيل، وقد وافته المنية بعد معاناة طويلة من المرض.

المصدر: وكالة "إرنا"