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إستونيا تسلم مواطنا روسيا للولايات المتحدة

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إستونيا تسلم مواطنا روسيا للولايات المتحدة
Globallookpress
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أعلن مكتب المدعي العام للدائرة الشرقية في نيويورك عن تسليم إستونيا المواطن الروسي فاديم كونوشينوك للولايات المتحدة.

ويتهم كونوشينوك في الولايات المتحدة بشراء الأجهزة الإلكترونية للقطاع الدفاعي الروسي في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد روسيا، وتصفه السلطات الأمريكية بأنه "موظف في الاستخبارات الروسية".

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ومن المقرر أن يمثل المواطن الروسي أمام المحكمة الأمريكية في وقت لاحق من يوم الجمعة. في حال إدانته قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 30 سنة.

يذكر أن فاديم كونوشينوك اعتقل في إستونيا في ديسمبر الماضي. واعتقلت الولايات المتحدة في إطار هذه القضية مواطنين روسيين آخرين هما أليكسي برايمان وفاديم يرمولينكو.

المصدر: تاس

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