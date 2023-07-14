الخارجية الروسية: "الناتو" يحاول خلق صورة سلبية عن الصين وجعلها "فزاعة" لتخويف الغرب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دول "الناتو" تحاول خلق صورة سلبية عن الصين من أجل التحدث عن "التهديد" الذي يأتي من بكين للغرب.

وقالت زاخاروفا في بيانها: "يحاول حلف "الناتو"، خطوة بخطوة، تجذير الصورة السلبية للصين في أذهان العامة من أجل التحدث لاحقا عن التهديد القادم من بكين إلى الغرب".

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وأضافت زاخاروفا أن دول حلف "الناتو" تحاول إنشاء تحالفات من "هندسية صغيرة" في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لمواجهة عسكرية محتملة مع الصين.

وفي 5 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن شحنات الأسلحة الأمريكية الجديدة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى برميل بارود، وهو ما ترفضه الصين، متهمة الولايات المتحدة بزيادة درجة التوتر في مضيق تايوان، والتدخل بشكل صارخ في شؤونها الداخلية.

المصدر: RT