أعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن الجيش الأوكراني نفذ عددا من المحاولات الفاشلة للهجوم على محوري دونيتسك وكراسني ليمان خلال اليوم الماضي، وبلغت خسائر العدو نحو 670 جنديا في يوم.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن قواتها صدت 16 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك، وخسر العدو نحو 280 جنديا هناك.

كما صدت القوات الروسية 3 هجمات على محور كراسني ليمان، وقامت بتحييد مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، فيما بلغت خسائر العدو على ذلك المحور حوالي 90 جنديا.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع معادية، وقتل نحو 210 جنود أوكرانيين، وذلك بالإضافة إلى تصفية 70 جنديا على محور خيرسون و20 آخرين على محور كوبيانسك.

وأصابت النيران الروسية 89 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة.

وضربت القوات الروسية مواقع قيادة ثلاثة ألوية أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيه، ودمرت مستودعين للذخيرة في دونيتسك وستة مستودعات ذخيرة في زابوروجيه، إضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية للواء 36 مشاة البحرية في زابوروجيه أيضا.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 9 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"، وأسقطت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية.

وفي المجموع تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 455 طائرة، و242 مروحية، و009 5 طائرات بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10700 دبابة ومدرعة أخرى، و1138 راجمة صواريخ، و5453 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و11664 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية