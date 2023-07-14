 
مباشر

لوكاشينكو يكشف ما يعيق التعاون بين شعبي فرنسا وبيلاروس

أخبار العالم

لوكاشينكو يكشف ما يعيق التعاون بين شعبي فرنسا وبيلاروس
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vokj

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الرغبة الصادقة لشعبي بيلاروس وفرنسا في التعاون تصطدم بعوائق مصطنعة شكلها الوضع السياسي الأوروبي الحالي.

جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس البيلاروسي اليوم الجمعة، لشعب الجمهورية الفرنسية بالعيد الوطني – يوم سقوط الباستيل، الذي يحتفل به في 14 يوليو.

إقرأ المزيد
لوكاشينكو يدعو زيلينسكي لإجراء محادثات سلام واستغلال الفرصة
لوكاشينكو يدعو زيلينسكي لإجراء محادثات سلام واستغلال الفرصة

وأضاف الرئيس لوكاشينكو في تهنئته التي نشرها المكتب الصحفي في الرئاسة البيلاروسية: "على مدى سنوات كثيرة، قام شعبا بيلاروس وفرنسا اللذان تجمعهما العديد من الأحداث ذات الماضي المشترك والقيم والسمات المتشابهة في السلوك  الوطني، بتطوير الاتصالات الإنسانية والصداقة وترسيخ العلاقات التجارية بينهما".

وتابع لوكاشينكو القول: "لكن للأسف الشديد تصطدم رغبة الشعبين الصادقة في التعاون وفي التعرف بشكل أفضل على بعضهما البعض، بعقبات ومحظورات مصطنعة يفرضها الوضع السياسي الأوروبي الحالي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)