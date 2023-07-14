لوكاشينكو يكشف ما يعيق التعاون بين شعبي فرنسا وبيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن الرغبة الصادقة لشعبي بيلاروس وفرنسا في التعاون تصطدم بعوائق مصطنعة شكلها الوضع السياسي الأوروبي الحالي.

جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس البيلاروسي اليوم الجمعة، لشعب الجمهورية الفرنسية بالعيد الوطني – يوم سقوط الباستيل، الذي يحتفل به في 14 يوليو.

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وأضاف الرئيس لوكاشينكو في تهنئته التي نشرها المكتب الصحفي في الرئاسة البيلاروسية: "على مدى سنوات كثيرة، قام شعبا بيلاروس وفرنسا اللذان تجمعهما العديد من الأحداث ذات الماضي المشترك والقيم والسمات المتشابهة في السلوك الوطني، بتطوير الاتصالات الإنسانية والصداقة وترسيخ العلاقات التجارية بينهما".

وتابع لوكاشينكو القول: "لكن للأسف الشديد تصطدم رغبة الشعبين الصادقة في التعاون وفي التعرف بشكل أفضل على بعضهما البعض، بعقبات ومحظورات مصطنعة يفرضها الوضع السياسي الأوروبي الحالي".

المصدر: نوفوستي