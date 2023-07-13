وزيرة هولندية تعتزل السياسة إثر تهديدات طالت حياتها

أكدت وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاغ، أنها ستعتزل السياسة بسبب الترهيب والتهديدات التي تلاحقها.

وأعلنت سيغريد كاغ في لاهاي اليوم الخميس بعد تفكك حكومة رئيس الوزراء السابق مارك روته، أن اسمها ليس مطروحا بعد الآن كأبرز مرشحة عن حزب اليسار الليبرالي "دي 66".

وقالت السياسية البالغة من العمر61 عاما "بالنسبة لي، ترافقت خلال الفترة الماضية حملات الكراهية والترهيب والتهديدات، مع مشاعر الحب والتقدير".

وشكت سيغريد كاغ في مقابلة مع صحيفة "تراو" الخميس من كراهية النساء، من بين أمور أخرى.

وأضافت: "أخشى أن تقول المعارضة أمرا عن المناخ الاجتماعي في هولندا.. إن كراهية النساء موجودة مع الأسف.. خصوصا عندما تجرؤ النساء على تولي المسؤولية".

وذكرت الصحيفة أن ساسة هولنديين آخرين تعرضوا لتهديدات في حياتهم الخاصة.

وتلقت كاغ أكبر عدد من رسائل التهديد، ودعتها ابنتاها مؤخرا في برنامج تلفزيوني إلى اعتزال السياسة، حيث تخشيان على حياة أمهما.

جدير بالذكر أن كاغ ستظل في المنصب لحين إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة.

Globallookpress

المصدر: د ب أ