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شولتس: لن أقوم برحلة في جبال الألب مع بوتين

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شولتس: لن أقوم برحلة في جبال الألب مع بوتين
Globallookpress Karl-Josef Hildenbrand/dpa
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صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لن يأخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معه في رحلة سياحية في جبال الألب.

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وقال شولتس خلال لقائه بسكان مدينة فيوسن في ولاية بافاريا الألمانية، يوم الخميس، ردا على سؤال من أحد السكان: "أما بخصوص من الذي لن أقوم برحلة سياحية معه، فهو بوتين".

وأضاف أن من بين الأشخاص الذين كان سيأخذهم معه في مثل هذه الرحلة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يتمتع "بلياقة بدنية جيدة"، حسب قول شولتز.

المصدر: نوفوستي

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