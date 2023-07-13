ردا على طلب وزير الدفاع البريطاني.. زيلينسكي ينشر فيديو "شكرا 47 مرة"

قام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ردا على طلب من وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ليكون أكثر امتنانا للإمدادات العسكرية من الدول الغربية، بقوله "شكرا" 47 مرة.

ذكر زيلينسكي، بفيديو نشرته وسائل الإعلام الأوكرانية: "شكرا للرئيس بايدن وكل أمريكا.. شكرا لليتوانيا على تنظيم القمة.. شكرا لهولندا.. والدنمارك.. وفرنسا والرئيس ماكرون".

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في وقت سابق، إن سلطات كييف يجب أن تكون أكثر امتنانا للإمدادات العسكرية من الدول الغربية.

وعرض الرئيس الأوكراني، ردا على ذلك، بأن يكتب له ويخبره كيف يجب أن تشكر كييف الغرب. مخاطبا وزير الدفاع، أليكسي ريزنيكوف، ويطلب منه شكر والاس.

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المصدر: RT