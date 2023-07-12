مسؤول روسي يرد على بيان بايدن بشأن نظام الدفاع الخاص بأوكرانيا

قال عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أوليغ موروزوف، أنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث عندما تنهار ضمانات "الناتو" تحت ضربات جيش موسكو.

واعتبر موروزوف أن تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن نظام الدفاع الخاص بأوكرانيا تأكيدٌ على أن روسيا ليست "في حالة صراع" مع كييف.

وأوضح موروزوف: "في الواقع، نحن نتحدث عن التوحيد القانوني لما هو موجود بالفعل في الممارسة، إنه يتعلق بالتوحيد الفعلي للإمداد العسكري.. يتم تنفيذ الإمداد العسكري لأوكرانيا بحماس، حتى أصبح القسم العسكري لحلف الناتو يعلن عن ذلك بشكل علني.. بالنسبة لنا هذا مجرد تأكيد جديد على أننا لسنا في حالة صراع مباشر مع أوكرانيا على الإطلاق".

وأشار إلى أنه "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث عندما تنهار ضمانات "الناتو" تحت ضرباتنا".

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق، إن دول "الناتو" في قمة الحلف بفيلنيوس وافقت على مساعدة أوكرانيا في بناء نظامها الدفاعي البري والبحري والجوي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لفائدة أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي