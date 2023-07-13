هيرش: بايدن وعد أردوغان بمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي مقابل انضمام السويد إلى الناتو

ذكر الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الرئيس جو بايدن، وعد نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي مقابل تصديق أنقرة على عضوية السويد في "الناتو".

ويزعم المنشور الذي نشر في موقع هيرش، على الإنترنت نقلا عن مصادر أن "بايدن وعد بأن صندوق النقد الدولي سيوفر لتركيا مساعدة مالية بمبلغ 11 إلى 13 مليار دولار".

ونقلت وسائل الإعلام عن المصدر قوله إن "بايدن كان بحاجة إلى هذا القرار، وتركيا تمر بأزمة مالية حادة".

كما أعلن أردوغان، في وقت سابق، أن القرار النهائي لقبول انضمام السويد في الناتو يعود للبرلمان، الذي "يمثل الإرادة الوطنية والمرجعية التي توافق على بروتوكولات الانضمام"، مثلما أكد.

وسبق أن أعرب بايدن، عن ثقته في أنه في ضوء موافقة أنقرة على انضمام السويد إلى الناتو، يمكن اعتبار قمة الحلف في فيلنيوس مهمة، بدوره أعلن أردوغان عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات التركية الأمريكية.

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المصدر: تاس