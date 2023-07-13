البرلمان البريطاني: الاستخبارات الصينية تستهدف بلدنا بانتظام وعدائية

حذرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من أن أجهزة الاستخبارات الصينية تستهدف بلا هوادة وبعدائية المملكة المتحدة مما يشكل "تحديا" لوكالات الاستخبارات البريطانية.

وفي تقرير جديد نشر الخميس انتقدت اللجنة أيضا رد الحكومة البريطانية على التهديدات الصينية، حيث جاء في التقرير أن المملكة المتحدة مهمة جدا بالنسبة للصين في ما يتعلق بالتجسس والتدخل.

وذكرت اللجنة أن "جهاز استخبارات الدولة الصيني وهو بالتأكيد الأكبر في العالم مع آلاف العملاء في الاستخبارات المدنية، يستهدف المملكة المتحدة ومصالحها بلا هوادة وبعدائية ويمثل تحديا لوكالاتنا".

وحذرت اللجنة من غياب رؤية بعيدة المدى للتعامل مع التهديدات الصينية.

وجاء في البيان "إن المملكة المتحدة يعوقها بشدة النهج قصير المدى المتبع حاليا"، وتابع أن على الحكومة بأكملها أن تبذل الكثير لفهم التهديد الصيني ومواجهته".

وصرح المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية MI5 كين ماكالوم للنواب، بأن الصين تمثل "التحدي الاستخباراتي الرئيسي للعقد القادم".

جدير بالذكر أن اللجنة برئاسة النائب المحافظ جوليان لويس، تضم تسعة أعضاء يراقبون عمل وكالات الاستخبارات البريطانية ويصادق رئيس الوزراء على جميع تقاريرها قبل نشرها.

وبعد "العصر الذهبي" الذي أراده رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في عام 2015، تدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تتباين مواقف البلدين بشأن هونغ كونغ، ومصير الأويغور في الصين وحتى بشأن الاشتباه في قيام شركة "هواوي" الصينية بتصنيع الهواتف للتجسس.

كما تتهم لندن بكين بأن لديها "مراكز شرطة" سرية في المملكة المتحدة لترهيب الفارين لأسباب اقتصادية والمعارضين، وهو ما تنفيه الصين.

المصدر: أ ب