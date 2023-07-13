 
مباشر
عاجل
بوتين يعلن استئناف برامج المنح للباحثين ويوجه مجلس الوزراء بتخصيص التمويل اللازم حتى 2026

تعطل الخدمات الصحية في بريطانيا بسبب إضراب الأطباء

أخبار العالم

تعطل الخدمات الصحية في بريطانيا بسبب إضراب الأطباء
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vofp

أعلن رئيس هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا جوليان هارتلي أن الأطباء المبتدئين في إنجلترا بدأوا أطول إضراب لهم حتى الآن للمطالبة برفع الأجور.

والإضراب الذي بدأ اليوم من المقرر أن يستمر حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء المقبل 18 يوليو الحالي.

وسيتم تأجيل آلاف المواعيد المقررة بينما يملأ المزيد من كبار الأطباء النقص لتقديم الرعاية الطارئة، قبل أن يبدأوا بدورهم إضرابا يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

وقال هارتلي إن المرضى سيشعرون بتأثير الإضراب، مشيرا إلى أن فترة الإضراب هذه ضارة جدا لخدماتنا المقدمة إلى المرضى أولا، وأيضا للتكلفة التي نتحملها.

وأوضح أن آخر إضراب للأطباء المبتدئين  كلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية من حيث التكلفة المباشرة حوالي 100 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: BBC

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)