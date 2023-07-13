 
مباشر

انفجار خارج المحفل الماسوني باليونان (صور + فيديو)

أخبار العالم

انفجار خارج المحفل الماسوني باليونان (صور + فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vodd

وقع انفجار خارج المحفل الماسوني باليونان، في وسط العاصمة أثينا في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، فيما عملت الشرطة على تفجير عبوة أخرى مشبوهة.

وقع الانفجار قرابة الساعة: 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وذلك بعد وقت قصير من قيام متصل مجهول بالاتصال على خط الطوارئ والتحذير من وقوع الانفجار، دون أن يذكر التوقيت.

وبينما كانت الشرطة تستعد للدخول إلى المبنى، وقع الانفجار. وقد عثرت الشرطة على طرد آخر مشبوه خارج المبنى.

وقال شاهد عيان لموقع newsit.gr الإخباري إنه رأى شابا غير مقنع خارج المبنى، حيث ألقى شيئا يشبه حقيبة ظهر أو كيس بلاستيكي، ومن ثم شتم الماسونيين قائلا: "f * ck masons" ثلاث مرات.

المصدر: keep talking greece

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار ويطرح بنودا للخروج من المأزق (فيديو)