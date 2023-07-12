وزير تركي يشارك بحفل للسفارة المصرية في أنقرة

شارك وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشيق هان، في حفل استقبال أقامته سفارة القاهرة في العاصمة أنقرة بمناسبة الذكرى الـ71 لإعلان مصر دولة جمهورية.

ويعد هذا الحدث أول حفل استقبال بمناسبة "اليوم الوطني لمصر" في أنقرة، عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر إلى طبيعتها، حيث شارك في الحفل المقام باستضافة، عمرو الحمامي، المرشح لمنصب سفير مصر في أنقرة، ورؤساء البعثات الأجنبية في تركيا أيضا.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، قال أشيق هان: "شاركت في حفل استقبال أقامته السفارة المصرية بمناسبة الذكرى الـ71 لإعلان جمهورية مصر".

وأكمل: "أهنئ الشعب المصري الشقيق بيومه الوطني، وآمل أن يتقدم التعاون بين بلدينا بما يسهم في سلام وازدهار منطقتنا".

وفي 18 يوليو من عام 1953، أُعلنت مصر دولة جمهورية، وألغيت الملكية رسميا.

وأعلنت تركيا ومصر في 4 يوليو الجاري، في بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

المصدر: الأناضول