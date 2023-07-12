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زلة لسان لبايدن بشأن عدد الأعضاء في الناتو

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زلة لسان لبايدن بشأن عدد الأعضاء في الناتو
AP Mindaugas Kulbis
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وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة أثناء إلقائه الكلمة في ختام قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث لم يتمكن بايدن من تسمية عدد أعضاء الناتو بشكل صحيح.

وقال بايدن إن "الناتو سيكون قريبا في الثاني والثلاثين... وسيكون حرا... ثلاثين حرا... 32 عضوا حرا يقفون معا لحماية شعبنا وأراضينا".

يذكر أن فنلندا أصبحت العضو الـ31 في حلف الناتو في أبريل الماضي، بينما لا يزال طلب السويد للعضوية في الحلف بحاجة إلى مصادقة البرلمان في كل من تركيا وهنغاريا.

وأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن تركيا وافقت على عضوية السويد في الناتو، وستحيل الوثائق إلى البرلمان التركي للمصادقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف قريبا، ولكن لم يتم تحديد أي موعد للقيام بذلك.

المصدر: RT

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