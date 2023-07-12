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زيلينسكي يشكو من عدم استجابة إسرائيل لطلبه بالحصول على "القبة الحديدية"

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زيلينسكي يشكو من عدم استجابة إسرائيل لطلبه بالحصول على
AP Pavel Golovkin
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأنه طلب من إسرائيل تقديم وسائل للدفاع الجوي، بما فيها نظام "القبة الحديدية" الصاروخي، لكن تل أبيب لم تستجب له.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي، في ختام قمة حلف الناتو في فيلنيوس، اليوم الأربعاء: "بخصوص "القبة الحديدية" وأنظمة الدفاع الجوي، التي كنا نرغب بالحصول عليها من شركائنا، ومن إسرائيل. طلبناها في بداية الحرب... ومرت أشهر بدون أي نتيجة".

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وتابع قائلا إن "أوكرانيا تبدي اهتماما كبيرا بالحفاظ على علاقات وثيقة بين بلدينا، ولكن، يا للأسف، لم تكن هناك أي نتيجة بعد".

ويذكر أن إسرائيل كانت قد استنكرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها لم تقدم أي مساعدات عسكرية لكييف، واكتفت بالمساعدات الإنسانية فقط.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه إزاء وقوع الأسلحة المتطورة في أيدي خصوم إسرائيل في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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