الكرملين: ضمانات الغرب الأمنية لأوكرانيا غاية في الخطورة وتتعدى على أمن روسيا

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من مجموعة السبع خاطئة وغاية في الخطورة، وتتعدى على أمن روسيا.

وأضاف: "هذه الدول في الواقع تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزّأ، وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا تتعدى على أمن روسيا في خطوة محفوفة بعواقب سلبية للغاية".

ووصف بيسكوف الناتو بأنه "حلف هجومي ولم يتم إعلانه وتشكيله لضمان الاستقرار والأمن الدوليين، بل لإثارة الاضطراب والعدوان".

وأضاف أن الحلف يرى في التعاون بين موسكو وبكين تهديدا له، وتابع: "مثل هذه المواقف تتحدث عن جهل جوهر العلاقات الروسية الصينية. علاقاتنا ليست موجهة بأي شكل من الأشكال ولم تكن موجهة أبدا ضد دول ثالثة أو أية أحلاف، على الرغم من حقيقة أننا نتحدث عن تحالفات عدوانية بطبيعتها".

ويقدم أعضاء مجموعة السبع اليوم الأربعاء خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

إلى ذلك أعلنت مديرة شؤون أوروبا بمجلس الأمن القومي الأمريكي أماندا سلوت، في وقت سابق اليوم أن الرئيس جو بايدن وزعماء مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سيصدرون إعلانا مهمّا اليوم.

وأضافت أن "القرار سيعلن أيضا عن نية دول مجموعة السبع مساعدة أوكرانيا في إنشاء قوة مسلحة للدفاع عن نفسها وردع الهجمات المستقبلية"، مع التركيز على "الاستثمار طويل الأمد" في المجالين العسكري والاقتصادي.

المصدر: RT