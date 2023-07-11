بايدن يغيب عن عشاء قادة "الناتو"

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيغيب عن العشاء مع قادة دول حلف "الناتو" بعد اجتماعهم في قمة فيلنيوس اليوم الثلاثاء.

وجاء في رسالة البيت الأبيض: "لن يحضر بايدن العشاء مع قادة الناتو". وأوضح المصدر نفسه أن الأمر يعود إلى كون "الرئيس (بايدن) لديه أربعة أيام مزدحمة بالنشاطات الرسمية، كما يستعد لخطاب كبير يوم غد الأربعاء، بالإضافة إلى اليوم التالي للقمة".

وسافر بايدن يوم الأحد من واشنطن إلى لندن، حيث عقد سلسلة لقاءات مع القيادة البريطانية، كما يشارك الرئيس الامريكي الآن في قمة حلف شمال الاطلسي في فيلنيوس وسيلقي "خطابا هاما" يوم غد الأربعاء، ثم سيتجه في زيارة نحو فنلندا.

المصدر: نوفوستي