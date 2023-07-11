احتجاجات "التعديلات" في إسرائيل.. الشرطة تستخدم القوة المفرطة في مطار بن غوريون والمظاهرات تتسع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين ضد التعديلات القضائية في في مطار بن غوريون.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الشرطة اعتقلت عددا من المحتجين.

ودفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات كبيرة إلى مطار بن غوريون لمنع المحتجين من إغلاقه، فيما ارتفع عدد المعتقلين من المحتجين إلى 50 شخصا.

وأفاد منظمو الاحتجاجات أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت "عنفا شديدا" ضد المتظاهرين في قاعة الهبوط في مطار بن غوريون.

كما أظهرت لقطات فيديو قيام الشرطة بضرب واعتقال عدد من المتظاهرين.

بدوره، هاجم وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، المتظاهرين ضد التعديلات القضائية، وقال "في الأسابيع الأخيرة، هدد المتظاهرون بأنهم سيشلون دولة إسرائيل، وأنهم سيتخذون خطوة أخرى في انتهاك القانون.. اليوم تجاوزوا كل الحدود والخطوط الحمراء.. أطالب النائب العام بالتوقف عن دعم مثيري الشغب هؤلاء.. ابدأوا في تطبيق القانون".

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن قائد المنطقة الوسطى للشرطة، اللواء آفي بيتون، قوله "إنه قد تقرر قمع الاحتجاجات في مطار بن غوريون".

بدوره، شارك بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، وزعيم المعارضة في إسرائيل في تجمع احتجاجي في تل أبيب.

وقال غانتس: "لن يكون هناك حوار حتى ينهي نتنياهو كل شيء". وأضاف أنه "لا يمكن للشرطة استخدام العنف".

لكن غانتس عارض مشاركة جنود الاحتياط في الاحتجاجات، وقال"يجب ترك الجيش خارج الصورة".

واتهم وزير الشتات الإسرائيلي، اميحاي شيكلي، إدارة بايدن بإشعال الاحتجاجات على خطة التعديلات القضائية.

المصدر: يديعوت أحرنوت +هآرتس