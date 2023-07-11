الكرملين: قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى خاطئ وستكون له عواقب على أوكرانيا وسنتخذ إجراءات مضاد

ردا على إعلان الرئيس الفرنسي قرار باريس تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، قال الكرملين إن هذا القرار خاطئ وستكون له عواقب وخيمة على أوكرانيا.

وتعليقا على خطط فرنسا التي أعلن عنها ماكرون اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: " بالطبع، لا يزال يتعين توضيح عن أي مدى يدور الحديث، من وجهة نظرنا، هذا قرار خاطئ، ستكون له عواقب بالنسبة للجانب الأوكراني، لأنه، بطبيعة الحال سيجبرنا هذا على اتخاذ إجراءات مضادة".

وأكد بيسكوف أن هذه الخطوة لن تؤثر على مسار العملية الخاصة، قائلا: "مرة أخرى نأكد على نهجنا المبدئي، مثل هذه القرارات لا تستطيع، وليست قادرة على التأثير على مسار الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة، يمكنها فقط أن تجعل مصير نظام كييف أكثر صعوبة".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بدء قمة الناتو، اليوم الثلاثاء في فيلنيوس، أن فرنسا قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق".

المصدر: RT