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احتجاز ناقلة نفط ترفع علم إيران

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احتجاز ناقلة نفط ترفع علم إيران
AFP
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أعلن خفر السواحل الإندونيسي اليوم الثلاثاء أنه احتجز ناقلة ترفع علم إيران للاشتباه في نقلها النفط "بطريقة غير قانونية".

وقال خفر السواحل في بيانه إن السفينة "أرمان 114" كانت تحمل 272.569 طنا من النفط الخام الخفيف ويشتبه بأنها كانت تنقل النفط إلى سفينة أخرى دون تصريح".

وأفاد بأنه احتجز السفينة بعد أن شوهدت وهي تضخ النفط إلى سفينة "ستينوس" التي ترفع علم الكاميرون.

وقال إن السفينة يشتبه أيضا في انتهاكها لوائح بحرية أخرى، مثل الإبحار بلا علم والعمل دون تصريح من الميناء.

المصدر: "رويترز"

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