تحد مخيف على "تيك توك" يودي بحياة 4 أشخاص.. والسلطات تدق ناقوس الخطر! (فيديو)

شارك مستخدمو تيك توك منذ عام 2020 فيديوهات لأنفسهم وهم يقفزون من قوارب مائية تسير بسرعة. لكن مع ظهور تقارير مؤخرا مفادها مقتل 4 أشخاص في ألاباما، حذرت السلطات من هذا النشاط الخطير.

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فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نشر أشخاص لقطات لأنفسهم أثناء قيامهم بتحدي القفز من القارب، الذي قد يؤدي ذلك إلى كسر الرقبة والغرق على الفور.

وقال الربان جيم دينيس من فريق تشايلدرسبرغ للإنقاذ في ألاباما "WNBA"، إن هذا النشاط أدى إلى وفاة 4 حالات أشخاص غرقا في الولاية، خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضاف: "كانوا يقومون بتحدي تيك توك.. من شأن السرعة العالية للقارب في المياه الراكدة أن تجعل القفز أشبه بالاصطدام بالخرسانة". وتابع: "هذا مصدر قلق كبير للغاية لأننا رأينا هذا النشاط يظهر على مدى العامين الماضيين وهو متقطع، لكنه شيء يحتاج إلى الابتعاد عنه والتحذير منه".

وبحسب دينيس، توفي أب في فبراير الماضي أثناء قفزه من قارب كان على متنه صحبة زوجته وأطفاله الثلاثة. وآخر حالة وفاة جاءت في منتصف مايو، والأشخاص الأربعة الذين غرقوا في الولاية هم من الذكور.

Police say at least 4 people have died doing the TikTok boat jumping challenge



"When they jumped out of the boat, they literally broke their neck ... instant death" pic.twitter.com/OKUPNXlGG0 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 9, 2023

وحث دينيس الناس على تجنب القفز من القوارب السريعة، مع ادعاءات بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد أثرت على مستخدمي "تيك توك" لتجربة هذا التحدي.

من جهتها، أصدرت وكالة إنفاذ القانون في ولاية ألاباما، أمس الاثنين، بيانا لتصحيح التقرير حول ارتباط حالات الغرق بتحدي "تيك توك": "أصيب شخص واحد بجروح قاتلة بعد القفز من قارب متحرك في عام 2020 وحدثت حالة وفاة مماثلة في عام 2021، ومع ذلك، لا يمكن ربط كلتا الحالتين بتيك توك".

A dangerous challenge on TikTok goes viral, involving jumping that results in choking and neck fractures. At least four people are reported to have died after attempting it. #news#TikTokpic.twitter.com/KHl5L2JZ1t — F.M NEWS (@fmnews__) July 9, 2023

في غضون ذلك، لا يزال الخبراء يتحدثون عن مخاطر القفز من قارب سريع الحركة، حيث أكد جيل كولب، المدير التنفيذي لمؤسسة "Sea Tow"، أن الناس يعرضون صحتهم البدنية للخطر ويعيشون في خطر عند القيام بهذا النشاط".

وأضاف: "يمكن أن ينتهي بك الأمر بكسر في العظام، أو بكسر في الرقبة، أو قد ينتهي بك الأمر عالقا في مروحة القارب أو قد يصطدم بك قارب آخر وهذا من شأنه أن يسبب الكثير من الضرر إن لم يكن الموت".

المصدر: Independent