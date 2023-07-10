زوجة جوليان أسانج تناشد الرئيس الأمريكي العفو عنه

ناشدت زوجة مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، يوم الاثنين، الرئيس الأميركي جو بايدن العفو عن زوجها لإنهاء قضيته.

وجاءت مناشدة ستيلا أسانج، بعد رفض الاستئناف الذي تقدم به مؤسس موقع "ويكيليكس" لوقف قرار الحكومة البريطانية تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت ستيلا أسانج أمام نادي الصحافة في جنيف "يمكن أن ينهي (الرئيس جو) بايدن هذا الأمر في أي وقت. ليس من مصلحة الإدارة محاكمة جوليان خلال فترة انتخابات".

وأضافت أن "المملكة المتحدة (...) تعطي إشارات بأنها نوعا ما متعجلة، وتريد تسليم جوليان. لذا فمن الممكن جدا تسليمه بحلول نهاية الصيف".

وأشارت إلى أنه "عندها يتعين على إدارة بايدن التعامل مع هذا الأمر، ولا أعتقد أنه في مصلحتها".

ويُحاكم أسانج البالغ 52 عاما في الولايات المتحدة لنشره نحو 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية.

وقد يواجه أسانج، الذي يعتبره أنصاره ضحية لحرية التعبير، قضاء عقود في السجن في حال إدانته.

المصدر: "أ ف ب"