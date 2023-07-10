السفير الروسي في ليبيا يحذر من انتشار أسلحة الغرب الموردة لأوكرانيا في إفريقيا

حذر السفير الروسي لدى ليبيا، آيدار أغانين، من خطر انتشار الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا في إفريقيا.

وقال أغانين في تصريح لوكالة "تاس"، نشر يوم الثلاثاء، إن "موضوع انتشار الأسلحة من أوكرانيا أصبح اليوم آنيا بالفعل، وهي تظهر في عدد من المناطق حول العالم، وبالطبع هناك إمكانية وقوعها في أيدي مختلف الجماعات المتطرفة والإرهابية".

وأضاف أن "أي بلد لا تسيطر فيه الدولة على الأوضاع الداخلية، يمكن أن يكون ممرا للنقل. ولا يمكن استبعاد مثل هذه المخاطر... وأعتقد أن الأسلحة كانت تتدفق خلال فترة الفوضى في ليبيا".

وأشار مع ذلك، إلى أن الأجهزة الأمنية الليبية عززت قدراتها في الفترة الأخيرة، وأظهرت "عزما ملموسا على وضع حد للأنشطة الإجرامية عبر الحدود".

وأضاف قائلا إنه "على ما يبدو، بناء على الأخبار، فإن القضية الكبرى اليوم ليست الأسلحة، بل المهاجرين وتهريب المخدرات والمحروقات"، مشيرا إلى أن بوسع روسيا أن تساعد السلطات الليبية على تطوير قدراتها على التصدي لتلك المخاطر.

المصدر: تاس