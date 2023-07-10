واشنطن: يجب ألا تربط تركيا انضمامها للاتحاد الأوروبي بانضمام السويد للناتو

أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى الاثنين، أن الولايات المتحدة تدعم تطلع تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لا ترى أن على أنقرة ربط ذلك بقبولها انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة دعمت على مدى سنوات تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ونواصل دعمها"، مضيفا "لكننا لا نرى أن ذلك يجب أن يكون عائقا أمام انضمام السويد إلى الناتو".

ودعا الرئيس التركي، في تصريح اليوم الاثنين، حلف "الناتو" إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن عضوية السويد في "الناتو".

وقال أردوغان إن "انضمام السويد إلى الحلف سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

ويذكر أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، حيث كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.

المصدر: "أ ف ب" + "نوفوستي"