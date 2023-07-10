الكرملين يعلن عن اجتماع بوتين مع قادة "فاغنر"

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع قادة "فاغنر" وبحث معهم خيارات العمل والانتساب إلى الجيش، وذلك خلال لقاء معهم عقده في الـ29 من يونيو الماضي.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية: "أكد قادة "فاغنر" في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، ولاءهم للجيش وقيادة البلاد، وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة القتال والدفاع عن الوطن".

وأشار بيسكوف إلى أن الاجتماع عقد في الكرملين في 29 يونيو الماضي واستمر قرابة الثلاث ساعات، حيث دعا بوتين 35 شخصا إلى الاجتماع بمن فيهم مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين وبحث معهم أحداث 24 يونيو.

وتابع بيسكوف: "استمع بوتين إلى قادة "فاغنر" الذين أطلعوه على أحداث 24 يونيو، وطرح عليهم المزيد من خيارات العمل العسكري".

المصدر: نوفوستي