سيارة كادت تنسف طائرة في مطار مونتريال (فيديو)

اشتعلت النار في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة أمس الأحد في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال.

وبحسب سلطات المطار، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تمت السيطرة على الحريق في أقل من نصف ساعة.

وأوضحت المتحدثة باسم المطار آن ماركوت، أن الحريق بدأ في محرك السيارة وسرعان ما تم استدعاء رجال الإطفاء الذين سيطروا عليه قبل أن تتضرر الطائرة، فيما لم يتم تأجيل أي رحلات جوية.

وتظهر صور للطائرة التقطت بعد إخماد الحريق، آثار السخام حول الباب الخلفي.

من جهتها قالت شركة طيران كندا إن السيارة المحترقة كانت مخصصة للمياه، وأضافت في بيان: "استجاب الطاقم بشكل احترافي من خلال ضمان النزول السريع للركاب المتبقين من الطائرة التي هبطت من جنيف. الطائرة حاليا خارج الخط لفحص الصيانة".

وتم فتح تحقيق في الحادث.

المصدر: "Montreal CTV News"