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اليابان.. مقتل شخصين وفقدان 6 على الأقل بسبب الفيضانات (فيديو)

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اليابان.. مقتل شخصين وفقدان 6 على الأقل بسبب الفيضانات (فيديو)
AP
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هطلت أمطار غزيرة جنوب غربي اليابان، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية أسفرت عن مقتل شخصين وفقدان ستة آخرين على الأقل.

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقتي كيوشو وتشوغوكو منذ مطلع الأسبوع في حدوث فيضانات على طول عدد من الأنهار، إضافة إلى الانزلاقات الأرضية، وإغلاق الطرق، وتعطيل القطارات، وقطع إمدادات المياه في بعض المناطق.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة على محافظتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو الرئيسية الجنوبية، وحثت السكان في مناطق الأنهار والتلال على توخي أقصى درجات الحذر. كما حثت أكثر من 1.7 مليون من سكان المناطق المعرضة للخطر على الاحتماء.

ولقي شخصان حتفهما وفقد ستة آخرون على الأقل، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث ومسؤولي المحافظة. تم العثور على رجل ميتا في سيارة سقطت في نهر في مقاطعة ياماغوتشي.

في بلدة سويدا بمحافظة فوكوكا، دفن شخصان تحت انزلاق أرضي، بينما تم إنقاذ أحدهما وهو مازال على قيد الحياة، لكن الآخر عُثر عليه بدون علامات على الحياة وأعلن لاحقًا عن وفاته، وفقًا لمسؤولي المحافظة.

وقالت الوكالة إن عمال الإنقاذ في مدينة كاراتسو بمحافظة ساغا يبحثون عن ثلاثة أشخاص تعرضت منازلهم لانزلاق أرضي.

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