اليابان.. مقتل شخصين وفقدان 6 على الأقل بسبب الفيضانات (فيديو)
هطلت أمطار غزيرة جنوب غربي اليابان، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية أسفرت عن مقتل شخصين وفقدان ستة آخرين على الأقل.
تسببت الأمطار التي هطلت على منطقتي كيوشو وتشوغوكو منذ مطلع الأسبوع في حدوث فيضانات على طول عدد من الأنهار، إضافة إلى الانزلاقات الأرضية، وإغلاق الطرق، وتعطيل القطارات، وقطع إمدادات المياه في بعض المناطق.
هذا مقطع فيديو مأخوذ من الطابق الثاني من منزل في مدينة كورومي، محافظة فوكوكا، #اليابان#Japan 🇯🇵 #floods— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 10, 2023
pic.twitter.com/dknRaHfs00
أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من هطول أمطار غزيرة على محافظتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو الرئيسية الجنوبية، وحثت السكان في مناطق الأنهار والتلال على توخي أقصى درجات الحذر. كما حثت أكثر من 1.7 مليون من سكان المناطق المعرضة للخطر على الاحتماء.
Today on WION's #ClimateTracker:— WION (@WIONews) July 10, 2023
+ Monsoon rains wreak havoc in northern India
+ Flash floods ravage Japan
+ Heatwave grips Italy
Time: 4:30pm IST | 11 am GMT
LIVE TV: https://t.co/waIaRZuoQepic.twitter.com/EMrUeiNXuV
ولقي شخصان حتفهما وفقد ستة آخرون على الأقل، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث ومسؤولي المحافظة. تم العثور على رجل ميتا في سيارة سقطت في نهر في مقاطعة ياماغوتشي.
One dead, three missing as heavy rain triggers landslides in Japan.#Japan#Lanslides#Rain#Environment#Floodpic.twitter.com/MUtGeNiOcS— Nitish Verma (@nitsonnet) July 10, 2023
في بلدة سويدا بمحافظة فوكوكا، دفن شخصان تحت انزلاق أرضي، بينما تم إنقاذ أحدهما وهو مازال على قيد الحياة، لكن الآخر عُثر عليه بدون علامات على الحياة وأعلن لاحقًا عن وفاته، وفقًا لمسؤولي المحافظة.
وقالت الوكالة إن عمال الإنقاذ في مدينة كاراتسو بمحافظة ساغا يبحثون عن ثلاثة أشخاص تعرضت منازلهم لانزلاق أرضي.