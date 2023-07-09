الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لصاروخ انطلق من جنين وسقط في مستوطنة رام أون (صورة)

نشر الجيش الإسرائيلي صورة لبقايا صاروخ انطلق من مدينة جنين وسقط في مقبرة بمستوطنة في وادي يزرعيل شمالي غرب جنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ انطلق من منطقة جنين في 14 من الشهر الماضي وسقط في مستوطنة رام أون.

وتسبب الصاروخ في نشوب حريق في دونمين من الأراضي من منطقة المستوطنة ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن العثور الصاروخ جاء بعد أسبوعين من توثيق إطلاق الصاروخ من جنين.

وفي 26 يونيو الماضي، أطلق مسلحون صاروخا من جنين، باتجاه إسرائيل سقط قرب السياج الحدودي للضفة الغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة إطلاق الصاروخ من منطقة غرب جنين، حيث سقط الصاروخ على بعد 150 مترا قرب السياج الحدودي.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي أنذلك أن "قذيفة صاروخية أطلقت من منطقة جنين، وانفجرت دون أن تشكل أي خطر على البلدات في المنطقة"، مؤكدا أنه "لم تقع أية إصابات، حيث باشرت قوات الأمن بأعمال تمشيط في المنطقة".

المصدر: RT