الحكومة البريطانية تتحقق من فضيحة مقدم برامج في قناة "بي بي سي"

تستعد وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية لوسي فريزر، لإجراء محادثات مع المدير العام لشبكة "بي بي سي" تيم ديفي، حول استغلال مذيع الشبكة البريطانية جنسيا لقاصر.

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وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه "من المخطط أن تجري وزيرة الثقافة، لوسي فريزر، اليوم الأحد، محادثات مع المدير العام لـ "بي بي سي"، تيم ديفي، حول مزاعم شديدة القلق بشأن أحد مقدميها".

وأشارت صحيفة "The Sun" البريطانية، إلى أن المذيع الشهير في "بي بي سي"، طلب من قاصر (17 عاما)، لم يتم ذكر جنسه، في العام 2020، إرسال صور جنسية، مقابل مبالغ نقدية.

وأعربت والدة القاصر في تصريحات نشرتها صحيفة "The Sun"، عن "صدمتها" بعد أن أظهر لها طفلها لقطة شاشة من محادثة الفيديو مع مقدم البرامج الشهير في "بي بي سي"، الذي كان يجلس بملابس داخلية خلال المحادثة.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن مقدم البرامج في "بي بي سي" منح القاصر 35 ألف جنيه استرليني، ابتداء من عام 2020، عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، في مقابل الحصول على صور فاضحة له.

ودعا سياسيون بريطانيون، اليوم الأحد، "بي بي سي" إلى التحقيق بسرعة في المزاعم بشأن مقدم البرامج البارز.

المصدر: سبوتنيك