شاب من أصول لاتينية يطلق النار على المارة في نيويورك بلا سبب (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بإطلاق شاب من أصول لاتينية النار عليهم في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأفادت شرطة المدينة بأن شابا عشرينيا كان يستقل دراجة نارية أطلق النار على 4 مدنيين من مسدس 9 مم، وقتل رجلا عمره 87 عاما، وأصاب 3 آخرين.

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن طواقمها ألقت القبض على منفذ عملية إطلاق النار وهو شاب في الـ21 من العمر، مشيرة إلى أن دوافع ارتكابه للجريمة لا تزال غير معروفة، فيما ألمح المحققون إلى أن دوافعه كانت عرضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب من أصل لاتيني وصاحب سجل جنائي، وأن الشرطة لا تزال تحقق في حيثيات الحادث.

Below are photos of the scooter and firearm recovered at the scene. pic.twitter.com/xtFxtT1bCZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 8, 2023

المصدر: نوفوستي