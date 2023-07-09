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قرار بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يثير الذعر في الكونغرس

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قرار بايدن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يثير الذعر في الكونغرس
AP
نائبة مجلس النواب الأمريكي مارجوري تيلور غرين
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أكدت نائبة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تيلور غرين، أن تزويد كييف بذخائر عنقودية سينتهي بشكل سيئ بالنسبة للولايات المتحدة.

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وكتبت غرين في صفحتها على "تويتر": "يعد إرسال الذخائر العنقودية الخطيرة إلى أوكرانيا تصعيدا للحرب من جانب الولايات المتحدة قد يشكل في نهاية المطاف تهديدا للشعب الأمريكي ومصالح أمننا القومي من خلال جرنا إلى حرب غير مرغوب فيها مع روسيا المزودة بالأسلحة النووية".

وعبرت عن اعتقاده أن دور الولايات المتحدة يجب أن ينحصر في وقف هذا النزاع وإجراء مفاوضات سلام.

وأضافت: "لا يعرض الشعب الأمريكي ومصالح الأمن القوم الأمريكي لأي خطر في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

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