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فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضي وسط الصين

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فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضي وسط الصين
AP
الصين، أرشيف
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أعلنت وزارة الطوارئ الصينية اليوم الأحد فقدان 9 أشخاص جراء انهيار أرضي وقع في مدينة ييتشانغ بمقاطعة هوبي وسط البلاد.

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ووقع انهيار أرضي يبلغ حجمه نحو 500 ألف متر مكعب في الساعة 16:00 تقريبا من أمس السبت (بالتوقيت المحلي) في ساحة بناء للطريق السريع في أراضي قرية يويشانغ.

وحتى الساعة 23:00 من مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي) تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 5 أشخاص من تحت الأنقاض. كما تم إجلاء 17 شخصا من 8 منازل.

ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ في مكان الحادث مستمرة حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

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