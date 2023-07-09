وزارة الدفاع ترسل أيقونة بوتين إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا (فيديو)

أرسلت وزارة الدفاع الروسية إلى قوات "الغرب" على الخطوط الأمامية بأوكرانيا أيقونة المسيح المخلّص التي أهداها الرئيس بوتين للجيش، لأداء مقاتلي القوات الروسية هناك طقس التناول المقدس.

وسبق للرئيس فلاديمير بوتين وتفقد قوات "دنيبر" والحرس الوطني "فوستوك" على الخطوط الأمامية في أوكرانيا وهنأهم بعيد الفصح، وأهداهم نسخة من أيقونة تاريخية تعود لبيوتر فانوفسكي، أحد أبرز وزراء الدفاع في الإمبراطورية الروسية خلال عهد الإمبراطور ألكسندر الثالث.

وتظهر هذه الأيقونة على رايات روسيا العسكرية القديمة والمعاصرة، كما تعلّق نسخ منها على بوابات النصر، والثكنات والمواقع العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي