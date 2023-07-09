خبير مصري: استيلاء الجيش الروسي على صاروخ "ستورم شادو" ضربة قاصمة لبريطانيا

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد الغباشي إن استيلاء الجيش الروسي على صاروخ "ستورم شادو" في أوكرانيا ضربة قاصمة لبريطانيا والغرب، اللذين روّجا كثيرا لهذا الصاروخ وتفوقه.

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وأضاف الغباشي، أن تمكن وحدات الدفاع الجوي الروسية من التعامل مع هذا الصاروخ البريطاني الذي تم الترويج له إعلاميا بشكل كبير بالنسبة لقدراته، يؤكد قدرات الدفاع الجوي الروسي على التعامل مع أحدث تقنيات الغرب وبريطانيا، حيث يعد هذا الصاروخ واحدا منها.

وأشار إلى أن التقنيات الخاصة بالسيطرة على المعدات والأجهزة من قبل الروس، لاسيما أن هذا الصاروخ به وحدة تحكم تبين عن طريق تتبع مساره، فإن عملية تأمينه بالغة التعقيد والأهمية.



وأردف أن الإجراءات التي ستتم بالهندسة العكسية لدراسة مكونات الصاروخ ودراسة الإلكترونيات والوسائل التقنية للصاروخ ستجعله كتابا مفتوحا أمام الدفاع الجوي الروسي.

وتوقع الغباشى أن يكون هناك ردود فعل كبيرة جدا على هذا النجاح الهام الذي سيكون له تداعياته المستقبلية، وسوف يسهل من قنص صواريخ أخري من قبل الدفاع الجوي الروسي بشكل أيسر وأكثر سهولة.

المصدر: RT

ناصر حاتم