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الكرملين: موعد لقاء بوتين وأردوغان لم يتحدد بعد

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الكرملين: موعد لقاء بوتين وأردوغان لم يتحدد بعد
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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن موعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لم يتحدد بعد.

وقال بيسكوف تعليقا على تصريح أردوغان أمس بأنه يتوقع زيارة بوتين إلى تركيا الشهر المقبل: "لم تتحدد أي مواعيد للقاء الزعيمين حتى الآن".

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وقال أردوغان إنه يتوقع زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا الشهر المقبل، وأضاف: "سأجري محادثات مع الرئيس بوتين عبر الهاتف، وخلال لقائنا وجها لوجه الشهر المقبل سنبحث تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، وتمديد اتفاق صفقة الحبوب ثلاثة أشهر وليس لشهر أو شهرين، وغيرها من الملفات".

المصدر: نوفوستي

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