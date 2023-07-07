بايدن: واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار إسرائيل

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار إسرائيل، بعد انتهاء الصراع مع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي في الوقت نفسه، إنه يرى أنه من السابق لأوانه طرح مسألة عضوية أوكرانيا في الناتو للتصويت.

وفي إيجاز للصحفيين، قال مساعد بايدن للأمن القومي، جيك ساليفان، إنه لن يتم قبول أوكرانيا في منظمة حلف شمال الأطلسي بعد القمة المقبلة في فيلنيوس.

وأكد ساليفان أن كييف "لا تزال بحاجة إلى إصلاحات" للوفاء بالمعايير التي تنطبق على المرشحين للانضمام إلى التحالف، مضيفا أن أوكرانيا "ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من الخطوات قبل الانضمام إلى [الناتو]"، كما أوضح أن الولايات المتحدة ودولا أخرى في الحلف "ستناقش الخطوات اللازمة" لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات