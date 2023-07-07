بيلاروس تسلم البرازيل مذكرة حول نيتها الانضمام إلى "بريكس"

سلم السفير البيلاروسي في برازيليا، سيرغي لوكاشيفيتش، للجانب البرازيلي مذكرة تؤكد نوايا مينسك أن تصبح عضوا كاملا في منظمة "بريكس".

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية، أن سفير جمهورية بيلاروس في جمهورية البرازيل الاتحادية، سيرغي لوكاشيفيتش، قد التقى مع نائبة وزير خارجية البرازيل، ماريا لويزا إسكوريل دي مورايس، التي تشرف على التعاون مع بيلاروس، حيث شمل اجتماعهما "تسليم مذكرة أكدت على نية بيلاروس أن تصبح عضوا كامل العضوية في بريكس".

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع أولى أهمية خاصة لتعزيز التعاون بين بيلاروس والبرازيل في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف، كما أبرز الاستعداد لبناء تعاون سياسي وتجاري واقتصادي بين البلدين. ويقول التقرير إن الطرفين ناقشا "أهمية توريد أسمدة البوتاس إلى السوق البرازيلية، وآفاق مشاركة بيلاروس في برامج الدولة البرازيلية للمزارعين المستقلين والمزارع العائلية".

وأعربت الأرجنتين في وقت سابق، عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"، حيث قال ماريانو كيستلبويم، الممثل الدائم للأرجنتين لدى "ميركوسور"، إن دخول الأرجنتين إلى مجموعة "بريكس" سيسمح للبلاد بتحسين مواقفها التفاوضية على الساحة الدولية.

وأضاف المصدر نفسه على هامش قمة "ميركوسور" بالقول "أن تنضم الأرجنتين إلى بريكس، فهذه ستكون فرصة جادة للبلاد لتعزيز موقفها التفاوضي على الساحة الدولية".

المصدر: وكالات