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ألمانيا تؤكد التزامها باتفاقية أوسلو حول حظر استخدام الذخائر العنقودية

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ألمانيا تؤكد التزامها باتفاقية أوسلو حول حظر استخدام الذخائر العنقودية
AP
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
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صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، بأن برلين ملتزمة باتفاقية أوسلو التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية.

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وفي تعليقها على تقارير إعلامية عن خطط أمريكية لنقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، قالت بيربوك للصحفيين في فيينا: "رأيت التقارير الإعلامية. وبصفتنا أحد الموقعين فإن اتفاق أوسلو ينطبق علينا".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هايبيستريت، وفي وقت سابق من اليوم، أن برلين لن تدين قرار واشنطن لنقل الذخائر العنقودية إلى كييف، لأنها لم توقع على الاتفاقية ذات الصلة.

أما البتناغون فأكد المتحدث باسمه، بات رايدر، أمس الخميس، أنه إذا قررت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية فإنها ستمدها بنوعية ذات معدل فشل انفجار قليل ولا تحتوي على قنابل عديمة المفعول.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي إن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة في الوقت الراهن، وأن النوعية التي قد تتسلمها أوكرانيا "لن تتضمن أنواعا قديمة بمعدل فشل أكثر من 2.35%".

من جانبه أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، سابقا، أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيكون خطوة جديدة نحو التصعيد.

المصدر: سبوتينك

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