زيلينسكي يشتكي من الأسلحة الروسية بعيدة المدى ويطالب الغرب بمثلها

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الأسلحة بعيدة المدى التي بحوزة القوات الروسية هي التي تعيق الهجوم الأوكراني، مطالبا الغرب بتزويده بمثلها.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: "بدون أسلحة بعيدة المدى، من الصعب ليس فقط تنفيذ مهمة هجومية، بل من الصعب إجراء عملية دفاعية. أنت تدافع عن أرضك ولا يمكنك الوصول إلى المسافة المناسبة لتدمير العدو. يتمتع العدو بميزة المسافة وهكذا أسلحة".

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ولفت زيلينسكي إلى أنه يتفاوض مع الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة.

وانطلق الهجوم الأوكراني المضاد في الـ4 من يونيو الماضي، على عدة محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيومفسك، حيث كان التركيز الأكبر للهجوم على محور زابوروجيه.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، بأن التوقعات حول نتائج الهجوم الأوكراني المضاد، كانت مفرطة في المبالغة.

ومن جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع المراسلين الحربيين الروس في 13 يونيو، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، ولم تنجح في أي محور.

المصدر: نوفوستي