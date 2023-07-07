حاكم بيلغورود: القوات الأوكرانية استهدفت أراضينا أكثر من 50 مرة بمختلف الصواريخ

قال حاكم مقاطعة بيلغورد فياتشيسلاف غلادكوف، إن القوات الأوكرانية أطلقت باتجاه أراضي المقاطعة أكثر من 50 صاروخا أمس الخميس، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين.

وجاء في بيان الحاكم: "في منطقة بيلغورود أطلقت ثماني قذائف مدفعية على قرية نيخوتيفكا دون وقوع إصابات كما تم إسقاط عدة أهداف جوية فوق المنطقة بواسطة أنظمة الدفاعات الجوية الروسية.. في قرية رازومنويه تم تسجيل أضرار مختلفة في منازل ومرافق اجتماعية وسيارتين كما سجلت بعض الأضرار في قريتي، تافروفو وياستريبوفو .

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وأضاف أنه في منطقة فالويسكي، قصفت المدفعية الأوكرانية قرية نوفوبيتروفكا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.. وفي محيط فولوكونوفسكي، أطلقت القوات الأوكرانية 12 قذيفة هاون على أطراف مزرعة ستاري.

وفي منطقة شيبيكينسكي، أطلقت 6 قذائف هاون و 10 قاذفات قنابل يدوية. و10 صواريخ من طراز غراد MLRS على مزرعة بانكوف و 3 قذائف هاون على قرية سيريدا. دون وقوع إصابات.

وتواصل القوات الأوكرانية يوميا، استهداف القرى المأهولة الحدودية في الأراضي الروسية.

المصدر: RT