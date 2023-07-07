شركة "براهموس" الهندية الروسية تتفاوض مع 6 دول بشأن بيع أنظمة صواريخ

كشفت شركة "براهموس" الهندية الروسية عن إجراءه محادثات مع 6 دول في وقت واحد، منها بلدان شرق أوسطية، لبيع أنظمة صواريخ تحمل الاسم نفسه.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن برافين باتاك، مدير التصدير في شركة Brahmos، على هامش معرض IMDS-2023 (معرض الدفاع البحري الدولي)، أن الشركة وقعت عقدا في يناير 2022 مع وزارة الدفاع الفلبينية لتزويدها بثلاثة أفواج من نظام صواريخ Brahmos بمبلغ 375 مليون دولار.

ويمثل هذا أول عقد تصدير للشركة، حيث يرتقب أن تصل الصواريخ الأولى بموجبه إلى الفلبين في ديسمبر 2023.

وتتفاوض "براهموس" مع 6 دول لبيع صواريخها، حيث قال باتاك إن المفاوضات أكثر تقدما مع بعض الدول، مضيفا أن العمل السابق لتوقيع العقود جار.

وأوضح المسؤول الهندي أن المفاوضات جارية مع بلدان من منطقة آسيا والمحيط الهادي، والشرق الأوسط أيضا.

وتقوم شركة BrahMos Aerospace، وهي مشروع هندي روسي مشترك، بتصنيع صواريخ "كروز" الفرط صوتية، التي يمكن إطلاقها من الغواصات أو السفن أو الطائرات أو المنصات الأرضية.

وتأسست الشركة في عام 1998، حيث سميت على نهري براهمابوترا وموسكو، فيما تمثل الرابطة العلمية والإنتاجية "ماشينوسترويينيا" الجانب الروسي في المشروع المشترك.

المصدر: نوفوستي