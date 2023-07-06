استدعت القائمة بأعمال البلاد... طهران تعتبر العقوبات البريطانية "غير شرعية" وتدخلا في شؤونها

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس، القائمة بالأعمال البريطانية في طهران لإبلاغها رسالة احتجاج على "الأفعال التخريبية والتدخلية" بعد فرض لندن عقوبات جديدة على طهران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إن القائمة بالأعمال البريطانية في طهران، إيزابيل مارش، استدعيت إلى وزارة الخارجية "ردا على الأفعال والتصريحات التخريبية والتدخّلية المستمرة لبريطانيا".

إقرأ المزيد

وأضافت أن وزارة الخارجية الإيرانية تعتبر "تصريحات ومواقف السلطات البريطانية والعقوبات الأخيرة.. عملا غير شرعي وتدخليا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة الإيرانية تأتي على إثر إعلان بريطانيا فرضها عقوبات جديدة على إيران، وإعدادها مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لاستهداف صنّاع القرار في طهران بسبب "أنشطتهم المعادية"، سواء كانت هذه الأنشطة في المملكة المتحدة أو خارجها.

المصدر: أ ف ب