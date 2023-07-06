رئيس وزراء إثيوبيا يعلن تفاصيل جديدة بشأن "التخزين" في سد النهضة ويكشف عن "خطة"

أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، يوم الخميس، أن عملية التخزين بسد النهضة لهذا العام ستتم تدريجيا، مؤكدا التزام بلاده بعدم الإضرار بدولتي المصب السودان ومصر.

وقال أبي أحمد، في رده على أسئلة نواب البرلمان الإثيوبي، إن بلاده ستقوم خلال موسم الأمطار الحالي بعملية التخزين بسد النهضة تدريجيا بخلاف الأعوام السابقة، "دون الإضرار بالأشقاء في السودان ومصر"، لافتا إلى أن التخزين التدريجي سيتم بما لا يضر دولتي المصب السودان ومصر حتى نهاية الموسم.

وشدد أحمد على أن بلاده لا تريد الإضرار بجيرانها، موضحا أن إثيوبيا تلتزم بمسؤولية كاملة في الحفاظ على عدم التسبب في أي ضرر كبير لدولتي المصب من عملية التخزين الحالية، بحيث لاتتأثر نسب المياه التي تمر على دولتي مصر والسودان.

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى أن بلاده تجاوزت المرحلة السابقة لتحديات سد النهضة، مضيفا أن حكومته تفكر حاليا في بناء خطة استراتيجيات مستقبلية مشتركة، كما ستقوم بعرضها مع دول المصب بما سيخدم مصالح الدول الثلاثة.

المصدر: "فانا"