محادثات بين زيلينسكي ورئيس وزراء بلغاريا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثات جوهرية للغاية مع رئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف.

وذكر زيلينسكي: "اليوم، أجرينا أنا ورئيس الوزراء نيكولاي دينكوف، محادثات هادفة للغاية في المجال الكامل لعلاقاتنا، وبالطبع الأمن في المقام الأول".

وأضاف زيلينسكي أنه "ناقش أيضا التعاون في مجال الطاقة، والتفاعل في مجال التكامل الأوروبي".

وصرح زيلينسكي، في وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري، أن "أوكرانيا وبلغاريا اتفقتا على مزيد من التعاون النشط في قطاع الدفاع".

كما أوضح أنه "وقع مع رئيس الوزراء البلغاري إعلانا مشتركا في صوفيا يدعم عضوية كييف في الناتو".

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المصدر: نوفوستي