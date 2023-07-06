الولايات المتحدة تناشد روسيا لتمديد صفقة الحبوب

طلبت واشنطن من روسيا تمديد العمل بصفقة الحبوب التي شددت موسكو على عدم وجود أي أسباب تدفعها للموافقة على تمديد هذا الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها.

وردت وزارة الخارجية الأمريكية على التعليق الروسي للصفقة التي تنتهي في 17 يوليو الجاري، حيث كتبت في حسابها على "تويتر" أنه ينبغي على روسيا "الامتثال لمبادرة حبوب البحر الأسود وتمديدها".

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وفي وقت سابق أصبح معروفا عن وجود خطط، عمد رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث سيناقش الطرفان الوضع حول الاتفاقية التي تنتهي صلاحيتها منتصف الشهر الجاري.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم 30 يونيو الفائت قائلا "لا أعتقد أن الأشخاص الذين يتطلعون لتمديد مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب) يمتلكون حججا لفعل ذلك. لقد أصبحت المبادرة منذ فترة طويلة تجارية".

وأضاف بالقول "قدمنا (روسيا) معلومات أكثر من مرة بشأن تصدير الحبوب (من أوكرانيا) إلى الدول الغنية وليس للفقيرة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش على ضرورة أن توجه هذه الحبوب إلى الدول المحتاجة".

المصدر: Lenta.ru