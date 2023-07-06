لقاء قمة تركي سويدي لبحث الخلاف حول انضمام السويد للناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، عن لقاء بين الزعيمين التركي والسويدي عشية قمة الأسبوع المقبل للدفع بملف عضوية ستوكهولم في الحلف.

وقال ستولتنبرغ عقب محادثات في مقر الحلف مع وزيري خارجية البلدين، "ما نعمل على تحقيقه هو قرار إيجابي في القمة، توضح تركيا عبره استعدادها للمصادقة على عضوية السويد".

وقدمت السويد وفنلندا طلبات للانضمام للناتو في وقت سابق، حيث يعد قرارهما تراجعا جذريا عن سياسة "الحياد" التي كانتا تظهرانها تجاه التحالف، لكن سرعان ما أعقب هذا الإعلان اعتراض تركي، بسبب موقف البلدين من قتال تركيا ضد المجموعات الكردية المسلحة، على رأسها حزب العمال الكردستاني (PKK) النشط في تركيا والمنطقة.

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ويتطلب انضمام الدول للناتو الحصول على موافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين بالإجماع، في حين ترى تركيا أن السويد وفنلندا "تقدمان ملاذا آمنا لمن تعتبرهم تركيا إرهابيين".

المصدر: الأناضول